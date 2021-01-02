Спустя пять лет после того, как уже экс-депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна хватал за пах бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, эксцентричный политик продолжает активную деятельность в интернете. На этот раз его застали за массовым оскорблением женщин из-за критики его нецензурных выражений.

Такие комментарии Барна оставил в Facebook.

Барна пишет: "Не проститутке поучать добродетели и не желторотым говорить о правде и не лживому быдлу вроде вас говорить о моральности"; "Не такому глупому и лживому быдлу как вы оценивать кого-то. Так как не проститутке говорить о добродетели"; "Поэтому пишите своему мужу, а не кидайтесь на чужого парня, ничтожество".

Благодаря внимательности одного из пользователей соцсети, становится понятно, что комментарии - реакция на критику женщин, которые недовольны регулярными ругательствами со стороны бывшего нардепа.

"У нас плохое в школе образование, потому что многие учителя "низкого качества". Например, Олег Барна, бывший учитель истории, пишет женщинам, которые сделали ему замечание относительно его нецензурных высказываний", - указано в сообщении.

Напомним, 11 декабря 2015 года, в Верховной Раде произошел скандальный инцидент с тогдашним премьером Арсением Яценюком, завершившийся массовой дракой. В тот день главу Кабмина поднял за пах и пытался вынести из зала депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, кто такой Барна.