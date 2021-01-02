В Великобритании, где недавно обнаружили новый штамм коронавируса, значительно увеличился суточный прирост зараженных Covid-19. В связи с этим профсоюз работников образование призывает отложить открытие школ и продолжить обучение в онлайн-формате.

Об этом пишет The Guardian и Reuters.

Так, 2 января, впервые за долгое время, суточный прирост заразившихся коронавирусов в Великобритании достиг 57 725 человек, что стало рекордным показателем с 31 декабря, когда за день зафиксировали около 56 000 новых случаев заражения.

В связи с ростом числа заболевших в стране начали звучать призывы отложить открытие школ. Ожидается, что учебные заведения откроют двери для школьников в три этапа - 4, 11 и 18 января.

Национальный образовательный профсоюз предлагает продлить дистанционный формат обучения еще как минимум на пару недель, и требует предоставить доказательства того, что возобновлять уроки в начальной школе безопасно. Также в профсоюзе напомнили учителям о праве отказаться от работы в небезопасной среде.

Напомним, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса из ЮАР.

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