После сообщения охранника гостиничного комплекса в селе Бречь Черниговской области в пятницу, 1 января, полицией было найдено тело экс-помощника военного прокурора Анатолия Матиоса, Евгения Котенко.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Тело мужчины находилось примерно в 500 метрах от гостиницы "Бречь". Известно, что там Котенко праздновал Новый год с супругой Юлией. Около двух часов в новогоднюю ночь мужчина по неизвестной причине ушел в лес, где пробыл до пяти утра.

Согласно информации источника, камера зафиксировала, как Котенко вышел из леса и снял с себя одежду. Предварительно смерть наступила от переохлаждения, следов насильственной смерти или борьбы на теле покойного не нашли.

Как известно, ранее Котенко был старшим помощником бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который занимал эту должность с 27 августа 2014 года по 2 сентября 2019 года. Жена покойного Юлия Котенко работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в Офисе генерального прокурора.

Напомним, в одной из воинских частей в Киеве было найдено тело военнослужащего Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением головы.

Как сообщала "Страна", в подъезде дома в Житомире нашли тело бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко. Мужчину, которому было 46 лет, застрелили.