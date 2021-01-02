В воскресенье, 3 января, в Украине будет облачная погода и плюсовая температура воздуха. Осадков ни в одном регионе страны синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западной части Украины температура днем будет +2...+5 градусов, а в Ужгородской области потеплеет до +9. Ночью температура будет колебаться между +1 и -2.

В восточных регионах страны днем будет 0...+2 градуса, а ночью температура опустится до -3.

В Киеве и северных областях Украины днем будет +2...+4 градуса, ночью 0...-2. Осадков не ожидается ни днем, ни ночью.

На юге Украины в воскресенье будет не теплее, чем в других областях - днем +3...+5, а ночью 0...+3, также без осадков.

Напомним, в первое воскресенье года Украину ждет небольшой туман и гололед.

Также сообщалось, что перед Новым годом Киев побил три температурных рекорда.