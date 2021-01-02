Украинские пограничники составили топ-5 задержаний на границе страны, которые произошли в ушедшем 2020 году.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

"Прошлый год запомнится надолго. Пандемия изменила весь мир. На границе тоже произошли изменения - пассажиропоток значительно сократился. Однако, на количество правонарушений COVID не повлиял. Поэтому за год накопилось немало интересных историй из украинского приграничья", - указано в сообщении.

В пятерку самых резонансных случаев попало задержание в аэропорту "Борисполь" преступника, которого разыскивали за грабежи. Не меньше обсуждалась и история украинца, который пытался ввезти в страну через Закарпатскую область 570 гаджетов марки Apple общей стоимостью в 15 миллионов гривен.

"Тройку призеров" замыкает мужчина, который пытался провезти в Россию 28 литровых бутылок с марихуаной, которые спрятал в бензобаке. На втором месте оказался автор идеи провезти в фуре для удобрения примерно 500 тысяч пачек контрабандных сигарет, передвигаясь по Черниговской области.

И первое место рейтинга самых изобретательных способов провоза контрабанды заняли мужчины, которые пытались ввезти в Украину 112 килограмм кокаина в контейнерах из-под бананов через Одесскую область.

Напомним, на границе Сербии задержана большая партия археологических артефактов из Украины. Она включала более двух тысяч предметов, включая детали оружия, украшения и фигурки.

Как сообщала "Страна", на участке украинско-польской границы, охраняемом Бугской пограничной службой соседней страны, произошло крушение дельтаплана, перевозившего контрабандные сигареты. Моторным планером управлял 44-летний гражданин Украины. Он выжил в аварии и был задержан с нелегальным товаром.