Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности начать в Украине клинические испытания совместной вакцины от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca а также передать технологии ее производства.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы фонда Кирилла Дмитриева.

"Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник". Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без (вне - Ред.) политики", - заявил глава РФПИ.

Напомним, Харьковское предприятие "Биолек" подало документы в МОЗ с заявлением о государственной регистрации "Спутника V" в Украине.

Также мы писали, что замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко дал понять, что Украина не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса.