Утром 2 января сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось спасать двоих жителей Сум, которые провалились под лед на реке Псел.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 января в 09:20 спасателям поступило сообщение, что в г. Сумы на реке Псел (район одного из ТРЦ) под лед провалилось 2 человека. На место происшествия выехало отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части", - указано в сообщении.

Оказалось, что при переходе реки в плюсовую температура под лед провалился 41-летний мужчина. Увидев это, спасти его решился 74-летний местный житель, который не рассчитал свои силы и вскоре сам нуждался в спасении.

Пенсионера вытащили при помощи спасательного круга, его сразу отвезли по месту жительства. Чтобы добраться до первого мужчины, пришлось задействовать лодку, после чего пострадавшего госпитализировали. Для спасения сумчан потребовались силы семи человек личного состава.

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