Одиннадцать американских сенаторов, представителей партии республиканцев, собираются оспорить победу демократа Джо Байдена на выборах президента США в день официального утверждения результатов выборов Конгрессом, 6 января.

Об этом пишет The Hill.

"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах", - говорится в совместном заявлении сенаторов.

Среди одиннадцати сенаторов - семеро действующих и четверо избранных членов Верхней палаты. Они выступают за то, чтобы после проверки некоторых штатов были оценены выводы комиссии и, при необходимости, проведены слушания для для заверения скорректированных итогов выборов. В числе подписавших заявление Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.

Если представители обеих палат будут оспаривать результаты выборов, Конгресс будет вынужден провести обсуждение продолжительностью до двух часов, вместо того, чтоб автоматически утвердить результаты голосования. Подобные прецеденты случались дважды, в 1969 и 2005 годах, но никак не повлияли на результаты выборов.

Ранее о планах оспорить результаты голосования коллегии выборщиков на выборах президента США 6 января заявил республиканец Мо Брукс.

Также "Страна" подробно разбиралась, как действующих президент США Дональд Трамп будет оспаривать результаты выборов.