Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян рассказала о количестве погибших с армянской стороны во время военных действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

Об этом пресс-секретарь написала на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на 1 января, была проведена экспертиза 3330 тел погибших во время войны в Нагорном Карабахе, в ходе исследований для опознания взяли 1441 образец с тел, еще 871 находится в процессе изучения. На данный момент идентифицированы 436 тел, из них за последние дни исследовали 66.

"Специалисты судебно-медицинского центра Минздрава продолжают исследования и идентификацию без отдыха", - сообщила Никогосян.

Напомним, 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Кроме того, на территорию Карабаха ввели российских миротворцев.

Также сообщалось, что в декабре миротворцы РФ помогли армянским военнослужащим выйти из окружения в НКР.