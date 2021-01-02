В Драбовском районе Черкасской области после игр с петардами пришлось госпитализировать 10-летнего ребенка с сильными ожогами головы.

Об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета в Facebook.

"Драбовские медики скорой выехали на вызов в село Безбородко, где 10-летнему мальчику в голову попала петарда. Бригада оказывала неотложную помощь ребенку", - указано в сообщении.

У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожоги 1-2 степени лобной области головы. Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу Драбова.

Напомним, в Днепре новогодняя петарда взорвалась в руках у 10-летней девочки, причинив ей тяжелые травмы. Раненого ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу 1 января в 00:10. Как выяснилось, пиротехническое изделие ребенку дали родители.

Как сообщала "Страна", в Риме сотни птиц упали на землю и погибли в результате массовых новогодних фейерверков. Местные жители начали распространять фото и видео усыпанных мертвыми скворцами улиц в разных частях города.