Из плена в Ливии освободили украинца и трех россиян
Несколько недель назад в Ливии похитили украинца и троих граждан России. Сейчас они освобождены из плена и летят в сторону РФ.
Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич "Интерфаксу" в субботу, 2 января.
В общей сложности из ливийского плена были освобождены четверо людей: трое россиян и один украинец. По словам Малькевича, их похитили несколько недель назад.
Напомним, этим летом в аэропорт "Борисполь" в Киеве прилетел специальный рейс с 14 украинцами - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после трехлетнего заключения в Ливии.
А три года назад были освобождены трое украинских моряков в Ливии, которые были членами экипажа судна Nivin, удерживаемого нелегальными мигрантами.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.