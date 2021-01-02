Несколько недель назад в Ливии похитили украинца и троих граждан России. Сейчас они освобождены из плена и летят в сторону РФ.

Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич "Интерфаксу" в субботу, 2 января.

В общей сложности из ливийского плена были освобождены четверо людей: трое россиян и один украинец. По словам Малькевича, их похитили несколько недель назад.

Напомним, этим летом в аэропорт "Борисполь" в Киеве прилетел специальный рейс с 14 украинцами - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после трехлетнего заключения в Ливии.

А три года назад были освобождены трое украинских моряков в Ливии, которые были членами экипажа судна Nivin, удерживаемого нелегальными мигрантами.