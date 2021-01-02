Спасатели вернули туристку в безопасное место. Фото: ГСЧС

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогли найти потерявшуюся в Карпатах туристку, которая решила сама пойти в горы 1 января. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"1 января в 19:40 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части номер 9 города Яремче, поступило сообщение, что в районе горы Явирник села Микуличин Яремчанского МР потерялась женщина, жительница Киевской области, которая отдыхала в составе группы в одном из отелей", - указано в сообщении. 

Сообщается, что туристка самостоятельно пошла на гору Явирник и потеряла ориентировку. При помощи мобильной связи спасатели нашли туристку уже в 22:05 и сумели привести ее в безопасное место. 

Поиск туристки в Карпатах. Фото: ГСЧС

Напомним, 29 декабря на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщала "Страна", в Карпатах заблудилась пара туристов, которые пешком поднялись на гору Погар. Молодой человек на высоте 857 метров сделал своей спутнице предложение, но спуститься самостоятельно влюбленным не удалось. Их отыскали спасатели. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.