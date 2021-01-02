Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогли найти потерявшуюся в Карпатах туристку, которая решила сама пойти в горы 1 января.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"1 января в 19:40 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части номер 9 города Яремче, поступило сообщение, что в районе горы Явирник села Микуличин Яремчанского МР потерялась женщина, жительница Киевской области, которая отдыхала в составе группы в одном из отелей", - указано в сообщении.

Сообщается, что туристка самостоятельно пошла на гору Явирник и потеряла ориентировку. При помощи мобильной связи спасатели нашли туристку уже в 22:05 и сумели привести ее в безопасное место.

Напомним, 29 декабря на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщала "Страна", в Карпатах заблудилась пара туристов, которые пешком поднялись на гору Погар. Молодой человек на высоте 857 метров сделал своей спутнице предложение, но спуститься самостоятельно влюбленным не удалось. Их отыскали спасатели.