Во время новогодних застолий возрастает риск алкогольного отравления, которое может привести к тяжелым последствия для здоровья.

Главный внештатный специалист российского Минздрава по первой помощи, доктор медицинских наук Леонид Дежурный поделился правилами оказания первой помощи человеку, пострадавшему от интоксикации, передает "Взгляд".

Так, большое количество алкоголя может вызвать потерю сознания, что очень опасно, если человек лежит на спине. Оставлять пострадавшего в таком положении категорически нельзя - это может спровоцировать западание языка и попадание в дыхательные пути слюны, крови или рвотных масс, из-за чего человек может задохнуться. Потерявшего сознание следует аккуратно перевернуть на бок и держать в таком положении до приезда медиков.

Кроме того, некачественный алкоголь может привести к особо серьезному отравлению. В таком случае следует прекратить употреблять напиток и удалить его из желудка, то есть выпить большое количество воды и вызвать рвоту. Но если отравившейся потеряли сознание эти манипуляции проводить нельзя. В любом случае стоит немедленно вызвать скорую.

Также при нахождении на улице в состоянии сильного опьянения повышается риск обморожения. Если человек обморозил себе часть тела, то необходимо дать пострадавшему теплое питье, привести его в обогреваемое помещение, а на обмороженную часть тела наложить термоизолирующую повязку.

Врач предупреждает, что ни в коем случае нельзя растирать кожу снегом или просто руками, или применять какие-то согревающие элементы, потому что есть риск вызвать поверх обморожения ожог или просто повредить поверхность кожи.

Напомним, недавно в министерстве здравоохранения Украины объяснили как правильно употреблять алкоголь.

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