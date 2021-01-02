В Мексике зарегистрировали еще один аллергический случай у врача после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Мексики.

"Тридцатидвухлетняя врач, которая получила вакцину против COVID-19 от Pfizer, госпитализирована в отделение интенсивной терапии. У врача в анамнезе была аллергия на триметоприм с сульфаметоксазолом, которая может вызывать серьезные симптомы и даже смерть и характеризуется, среди прочего, кожной сыпью, ангионевротическим отеком и анафилактической реакцией", - указано в сообщении.

Сейчас выясняются причины такой реакции. Предварительный диагноз - энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге). Сейчас судороги прекратились, однако ученые утверждают, что это первый случай развития энцефаломиелита после вакцинации от коронавируса.

Состояние пациентки стабильное, она получает медикаменты для снижения активности воспалительных процессов. Ранее у нее обнаруживали аллергические реакции на некоторые медицинские препараты.

Генеральное управление эпидемиологии и Национальный центр здоровья детей и подростков (Censia), уже расследуют это дело.

Напомним, вакцина от коронавируса совместного производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech первой в мире получила одобрение от Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ дала разрешение на ее экстренное применение.

Как сообщала "Страна", в швейцарском Люцерне зафиксировали смерть пациента в доме престарелых после прививки от коронавируса вакциной производства Pfizer/BioNTech.