Согласно последнему исследованию ученых из Университета Флориды, тропические леса Амазонки могут исчезнуть с лица Земли до 2064 года.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Такой прогноз связан с высоким темпом вырубки лесов и изменений климата, считает профессор Университета Флориды Роберт Уокер. По его словам, местные фермеры достаточно часто поджигают растительность, чтобы сделать территорию более пригодной для сельского хозяйства. Сказывается на "облысении" лесов и масштабная вырубка. Эти факторы влияют на то, что растительность в Амазонке просто не успевает восстанавливаться.

"Люди не очень беспокоятся о биологическом разнообразии и окружающей среде, когда им приходится думать о том, как не остаться голодными. Южная Амазония может достичь переломного момента где-то до 2064 года при нынешних темпах удлинения засушливого сезона", - заявил Уокер.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам-членам организации с требованием создать общую Глобальную коалицию по достижению углеродной нейтральности уже к 2050 году. Глава организации призвал правительства по всему миру объявить чрезвычайное климатическое положение.

Как сообщала "Страна", теперь, кроме золота и нефти, на Уолл-стрит торгуют еще и водой. Экологическое состояние планеты может привести к тому, что вода станет редким ресурсом, первые фьючерсы на воду уже приобрели.