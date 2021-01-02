Исследователи лондонского Имперского колледжа проанализировали уровень заразности мутировавшего коронавируса и пришли к выводу, что для снижения его распространения придется вводить еще более жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщает ВВС.

Так, если заболеваемость "традиционным" штаммом коронавируса в ноябре 2020 года снизилась на треть, то новым штаммом за месяц заразилось в три раза больше граждан. По словам профессора Акселя Ганди, разница между уровнем заразности старого и нового типа коронавируса огромная, поэтому не стоит недооценивать мутацию.

"Данные Имперского колледжа демонстрируют глубокий сейчас анализ и указывают на то, что меры, которые мы принимали до сих пор, не помогут снизить число R (заразность - Ред.) до значения меньше единицы", - заявил профессор Оксфордского университета Джим Найсмит.

Поэтому, пока всеобщая вакцинация не достигла массовых значений, странам придется ввести еще более жесткие карантинные ограничения, чтобы избежать рекордной смертности вследствие еще более высокой заболеваемости, считают исследователи.

Напомним, 1 января в Украине подтвердились 5 038 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1 069 517 человек.

Как сообщала "Страна", глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших в страну из Великобритании.