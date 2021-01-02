В субботу, 2 января, от осложнений Covid-19 умерла экс-глава управления по делам ветеранов войны и участников АТО министерства социальной политики Украины, волонтер Александра Тарасова.

Об этом сообщили волонтер Лилия Блохина и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука на своих страницах в Facebook.

"Друзья, от Covid-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - написала Лилия Блохина и добавила номера банковских карт сыновей Александры, на которые можно перечислить деньги.

"Очень печальная новость. После болезни ушла из жизни Саша Тарасова... Я познакомился с Сашей в 2014, когда обеспечивали наших защитников брониками. "Крылья Феникса". После этого - работа в Министерстве. Саша всегда болезненно реагировала на равнодушие чиновников и пыталась помочь ветеранам. Покойся с миром, Саня!", - написал Тука.

Александра Тарасова в 2014 году работала в благотворительных фондах "Крылья феникса" и "Вернись живым". В 2015-2018 годах возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики. До войны она была солисткой Национальной оперы Украины.

Напомним, недавно умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев. Перед смертью он заразился коронавирусом.

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