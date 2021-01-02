Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что "слухи о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Украине" не соответствуют действительности.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Так, Ляшко рассказал, что на сегодняшний день есть вакцины от коронавируса, которые прошли третью фазу клинических испытаний и разрешены к использованию по специальным процедурам. В Украине будут регистрировать только те вакцины, которые прошли регистрацию в странах с жесткой регуляторной политикой (страны ЕС, США, Швейцария, Япония и т.п. - Ред.).

"Украина буде использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - сказал главный санврач Украины.

Отметим, что слухов и заявлений о регистрации в Украине российской вакцины никаких и не ходило. Было сообщение о том, что харьковское предприятие "Биолек" подало документы на регистрацию препарата "Спутник V" в Украине.

Но как раз эту информацию Ляшко и не опровергает. Впрочем, его настрой говорит о том, что регистрировать российскую вакцину украинские власти не собираются.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что такое харьковское предприятие "Биолек" и может ли оно выпускать вакцину.

Также сообщалось, что представители фракции "Слуга народа" сомневаются, что "Спутник V" зарегистрируют в Украине.