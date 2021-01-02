В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект, который инициирует размытие границ между определением пола и их местоимениями. Документ рассмотрят на следующей неделе.

Об этом сообщает Axios.

"Предложение поступает по мере того, как по всей стране избираются трансгендерные и небинарные кандидаты, прогрессисты приобретают влияние в демократической политике, а школы и компании США корректируют политику и формулировки, чтобы отразить меняющиеся взгляды общества на сексуальность и гендерную идентификацию", - говорится в сообщении.

"Он" или "она" станет "членом (Палаты и Конгресса - Ред.)", "делегатом" или "постоянным комиссаром". "Отец" и "мать" станут "родителем", а "брат" и "сестра" будут обозначать английским словом sibling, которое дословно переводится как единокровный или единоутробный брат, но означает и сестру и брата одновременно.

Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти от Калифорнии назвал эту меру "глупой".

"Это смешно, что в разгар всемирной пандемии это то, из-за чего некоторые радикальные правые хотят спорить... только в Конгрессе было бы скандалом быть лаконичным. Мы действуем инклюзивно, эффективно и аккуратно", - заявил он, саркастично высмеяв инициативу.

Напомним, ученые из Кембриджского университета установили, что у трансгендеров и не определившихся с полом (небинарных людей) аутизм и другие психические расстройства встречаются чаще, чем у цисгендерных людей - то есть тех, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом.

Как сообщала "Страна", у Польши, с которой Украина и Литва объединились в так называемый "Люблинский треугольник", появились новые проблемы с Евросоюзом из-за Стамбульской конвенции.