В пятницу, 1 января, в Житомирской области водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Авария произошла утром, около 08:50, возле села Парипсы Попельнянского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал по трассе, не справился с управлением машиной и врезался в дерево. В результате столкновения 20-летний водитель и один из пассажиров, 21-летний парень, погибли на месте. Еще двоих пассажиров доставили в больницу, но спустя пару часов один из них умер в реанимационном отделении, ему было 34 года.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, в Хмельницкой области в результате ДТП погибли двое людей, еще двое получили травмы.

Также сообщалось, что под Львовом пьяный священник ПЦУ с двумя девушками в авто устроил смертельное ДТП.