Представители "ДНР" отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании говорить о мире "на улице Артема в Донецке". В "народной милиции" ему посоветовали сначала выполнить договоренности, закрепленные в Минских соглашениях.

Об этом говорится в сообщении на сайте "ведомства".

Представители "республики" обратились к Зеленскому после его новогоднего поздравления, в котором он заявил о необходимости достичь согласия в конфликте. Но в "ДНР" заявили, что развитие ситуации будет зависеть от самого президента.

"Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы "ДНР", вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", - заявили в "ДНР".

Напомним, в своем новогоднем обращении Зеленский выразил надежду на достижение перемирия и возвращение Киеву неподконтрольных территорий. "Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым - Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте", — отметил Зеленский.

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