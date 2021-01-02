В Министерстве внутренних дел Турции рассказали о задержании в канун Нового года 267 человек, которых подозревают в поддержке террористических организаций. Спецоперации по предотвращению терактов проводились в 33 провинциях страны.

Об этом пишет Anadolu.

Так, спецоперации в Турции проводились с 20 по 31 декабря в 33 провинциях, в ходе операций задержали 267 человек, из которых 106 - граждане Турции, а 161 человек - иностранцы, но из каких государств в ведомстве не сообщили.

При этом 69 подозреваемых граждан других стран передали миграционным органам для "необходимых административных процедур в операциях против иностранных боевиков-террористов, которые, как установлено, были связаны с зонами конфликта".

"В результате операций в местах, связанных с подозреваемыми, были изъяты 3 винтовки, 3 пистолета, 776 патронов, около 2 кг взрывчатки, множество цифровых материалов и организационные документы", - рассказали в МВД.

Напомним, в октябре в Турции во время задержания террористов прогремел взрыв. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и подразделения полиции.

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