Глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Об этом он сообщил в беседе с агентством Синьхуа и Центральным телевидением Китая.

"Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса", - отметил Ван И, обратив внимание, что КНР стала первым государством, которое сообщило о случаях заражениях COVID-19.

"Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.

Как сообщалось, в китайском Ухане антитела к коронавирусу нашли всего у 4,4% жителей.