Президент Украины Владимир Зеленский во второй половине 2021 года планирует поехать в турне по странам Азии. В частности, Украина экономически заинтересована в Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде и Сингапуре - эти страны и планирует посетить глава государства.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в "Зеркале недели".

Кроме того, Жовква, который также является дипломатическим советником Зеленского, рассказал об отношениях Украины и Китая, в которых основной целью является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в частности увеличение объема экспорта украинских товаров в страну, укрепление позиций украинских производителей сельскохозяйственной продукции на рынке и привлечение китайской стороны к реализации инфраструктурных проектов в Украине.

"Наконец, полноценно должна открыться для Украины Индия - для этого есть все необходимые предпосылки. Уже сегодня активно налаживаем сотрудничество в определенных проектах", - рассказал советник о внешнеполитических планах Украины.

Напомним, осенью 2020 года Владимир Зеленский дал знаковое интервью государственному информационному агентству КНР, в ходе которого засыпал комплиментами официальный Пекин и предложил перезагрузить отношения между странами. В чем был смысл этих сообщений и как Украины собирается строить отношения с Китаем подробно разбиралась "Страна".

Также мы писали, что Украина решила закупить китайскую вакцину от коронавируса производства Sinovac Biotech. Зеленский выбрал ее по причине отсутствия в ней "политической пропаганды".