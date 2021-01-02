В Нижнем Новгороде 61-летний житель Подмосковья угрожал взорвать самолет, который направлялся в Москву, если ему течении трех минут не нальют чашку кофе.

Об этом рассказывает Telegram-канал Ni Mash.

"31 декабря в 13:14 на рейсе Нижневартовск — Домодедово начались движения. Суету стал наводить 61-летний житель Подмосковья Сергей Богинский. До этого он выпил, ему вполне прилично дало, и разум полетел. В итоге был выдвинут ультиматум: кофе, три минуты, одежда, мотоцикл", - говорится в сообщении.

Также журналисты рассказали, что утихомирить мужчину удалось бортпроводникам, после чего они сообщили в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, на борту лайнера лоукост-компании Ryanair, выполнявшего рейс Краков - Дублин произошло ЧП - в туалете обнаружили записку с угрозой взорвать самолет, после чего лайнер экстренно был перенаправлен на срочную посадку в ближайший аэропорт Лондона.

Также "Страна" рассказывала, что самолет, летевший из Петербурга в аннексированный Симферополь, планирует посадку в Ростове из-за анонимного сообщения о "минировании".