Жительница Беларуси обратилась в милицию после того, как продала бокалы через интернет, отправив их в коробке с 13 тыс. долларов, о которых она забыла.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета на своей странице в Twitter.

Женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой оказать ей помощь в возврате денег, которые она отправила через торговую площадку в интернете неизвестному покупателю в коробке.

Как рассказали в милиции, личность покупателя была установлена. Женщина подтвердила, что нашла 13 тыс. долларов в коробке, и сообщила, что не вернула их сразу, так как "растерялась".

В итоге сбережения были возвращены собственнице.

Напомним, ранее мы писали, что женщина рассылала наркотики по почте в детских игрушках и одежде, а получила в сварочном аппарате.

Также сообщалось, что в Киеве мошенник пытался на почте отменить наложенный платеж на 47 тысяч по фальшивым документам.