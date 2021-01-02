В Беларуси женщина продала бокалы в коробке, забыв о 13 тысячах долларов внутри
Жительница Беларуси обратилась в милицию после того, как продала бокалы через интернет, отправив их в коробке с 13 тыс. долларов, о которых она забыла.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета на своей странице в Twitter.
Женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой оказать ей помощь в возврате денег, которые она отправила через торговую площадку в интернете неизвестному покупателю в коробке.
Как рассказали в милиции, личность покупателя была установлена. Женщина подтвердила, что нашла 13 тыс. долларов в коробке, и сообщила, что не вернула их сразу, так как "растерялась".
В итоге сбережения были возвращены собственнице.
Напомним, ранее мы писали, что женщина рассылала наркотики по почте в детских игрушках и одежде, а получила в сварочном аппарате.
Также сообщалось, что в Киеве мошенник пытался на почте отменить наложенный платеж на 47 тысяч по фальшивым документам.