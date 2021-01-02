Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в этом году посетят Украину. Прибытие французского лидера ожидается в первой половине года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

"В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, во время которого будет начат и ряд новых экономических проектов", - говорится в материале.

Также Жовква добавил, что на визит премьера Италии рассчитывают, учитывая тесные дружеские отношения, которые установились у него с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях.

"На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году", - написал замглавы ОП.

Напомним, ранее Жовква заявил, что новый президент Молдовы Санду для первого визита за рубеж выбрала Украину.

Также мы писали, что Путин обсудил с Макроном новую встречу с Зеленским, но дата непонятна.