Спикер эстонского парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что заключенный в 1920м году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией является действующим, поэтому правобережье реки Нарвы и Печорского района принадлежит им.

Слова чиновника приводит "Интерфакс".

В новогоднем поздравлении он напомнил, что 2 февраля отмечалось столетие соглашения, в рамках которого Россия признала независимость Эстонии и определилась с границами.

"2020 год был сложным и необычным. 2 февраля мы отметили 100-летие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня", - сказал он.

Уточним, что согласно Тартускому мирному договору, часть правобережья реки Нарва и Печорского района принадлежит Эстонии. После ее вхождения в состав СССР, эти территории отошли России.

При этом власть РФ рассматривает данный договор как исторический, который не имеет юридической силы.

В 2005 году, после более 10 лет переговоров с Москвой, был подписан пограничный договор между странами. Но Эстония решила включить в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора, что Москва расценила как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на данные территории.

Напомним, в Эстонии министр иностранных дел Март Хельме объявил об отставке со своего поста после скандального высказывания о нечестности выборов президента в США.