Под Ровно на ходу загорелся поезд с 254 людьми внутри
Спасатели в Ровенской области тушили поезд, который следовал по направлению из Николаева в Ивано-Франковск. Пассажиров пришлось срочно эвакуировать.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Ровенской области.
Сообщение о возгорании поступило в субботу, 2 января, около 10:40. По прибытию на место инцидента спасатели установили, что загорелся кузов в районе мотор-компрессора редуктора. Жертв или пострадавших в результате инцидента не оказалось.
Также спасатели уточнили, что поезд состоял из 12 вагонов, в котором находилось 228 пассажиров и 26 проводников - всего 254 человека. Всех их пришлось срочно эвакуировать.
Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента. На место возгорания прибыла одна единица пожарной техники и семь спасателей.
В Ровенской области загорелся поезд. Фото: facebook.com/dsns.rivn
Напомним, похожая ситуация произошла в Полтавской области. Но там, несмотря на эвакуацию, погиб один пассажир.
Ранее сообщалось, что во Львове 15-летняя девушка делала селфи на товарном вагоне и тут же умерла от ожогов.