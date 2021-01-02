Спасатели в Ровенской области тушили поезд, который следовал по направлению из Николаева в Ивано-Франковск. Пассажиров пришлось срочно эвакуировать.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Ровенской области.

Сообщение о возгорании поступило в субботу, 2 января, около 10:40. По прибытию на место инцидента спасатели установили, что загорелся кузов в районе мотор-компрессора редуктора. Жертв или пострадавших в результате инцидента не оказалось.

Также спасатели уточнили, что поезд состоял из 12 вагонов, в котором находилось 228 пассажиров и 26 проводников - всего 254 человека. Всех их пришлось срочно эвакуировать.

Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента. На место возгорания прибыла одна единица пожарной техники и семь спасателей.

В Ровенской области загорелся поезд. Фото: facebook.com/dsns.rivn

Напомним, похожая ситуация произошла в Полтавской области. Но там, несмотря на эвакуацию, погиб один пассажир.

Ранее сообщалось, что во Львове 15-летняя девушка делала селфи на товарном вагоне и тут же умерла от ожогов.