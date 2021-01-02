Верховная Рада сомневается, что в Украине смогут зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в комментарии "РБК-Украина".

"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", - прокомментировал Радуцкий.

Напомним, ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в Украине подали на регистрацию российской вакцины от коронаивруса "Спутник V". По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.

В августе Россия заявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса в августе. А в декабре, после завершения третьей стадии испытаний, начата массовая вакцинация в РФ, Беларуси и Аргентине.

В тоже время, Украина заявила, что отказывается закупать российскую вакцину.

8 декабря россияне заявили, что компания "Биолек", расположенная в Харькове, готова развернуть у себя производство вакцины.

Тогда же компания "Биолек" заявила, что может начать производство только после регистрации российской вакцины в Украине.

Ранее мы подробно писали о том, будет ли харьковский "Биолек" выпускать российскую вакцину от коронавируса.