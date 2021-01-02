В годовщину смерти юриста Ирины Ноздровской, тело которой обнаружили 1 января 2018 года в Киевской области, ее дочь Анастасия рассказала о ситуации с расследованием..

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

"Три года прошли, а убийцы до сих пор спокойно живут, занимаются своими делами и радуются жизни. Я уже давно не верю в украинское правосудие, но я верю, что если не на этом свете, так на другом, каждый ответит за содеянное по заслугам. Также верю в то, что убийцы почувствуют ту боль, которую испытывала моя мама и которую испытывают я, бабушка и дедушка. Спасибо всем, кто нас поддерживает и не оставляет в трудную минуту, если бы не поддержка близких, я давно бы сошла с ума", - сказала она.

В то же время Анастасия призналась, что очень скучает по матери, опубликовав стих, который для нее написала бабушка.

Напомним, Ирина Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. 8 января 2018 года стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского - человека, который два года назад насмерть сбил сестру убитой Светлану Сапатинскую.

Адвокат занималась делом о гибели Сапатинскойй. На тот момент дядя обвиненного в преступлении занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Обуховский районный суд Киевской области в октябре 2018 года приговорил Россошанского,, к 7 годам тюрьмы. Однако чуть позже он вышел на свободу по амнистии.