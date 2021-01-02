В январе средняя месячная температура составит 0-4° мороза, на юге страны местами 1-3° тепла. Это на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, на 2-2,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

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