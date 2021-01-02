Несмотря на политику украинизации и минимизации связей с Россией, которую проводят украинские власти, сами граждане Украины идут, кажется, в другом направлении. По крайней мере, что касается чтения и просмотра контента в интернете.

Мы уже публиковали основные тренды Google за год в Украине: в них много российского, а еще больше - русскоязычного.

И эта ситуация лишь укрепилась - годом ранее украинского контента в поисковике и дочерних его подразделениях вроде YouTube было куда больше.

Новогодние праздники показали ту же тенденцию. В Google и YouTube солировал русский язык, а новогоднее поздравление Путина интересовало украинцев не меньше, чем обращение Зеленского.

"Страна" проанализировала праздничные интернет-интересы украинцев.

"Голубой огонек" популярнее "Квартала"

На утро 2 января в украинские тренды видеохостинга YouTube выбилась показательная подборка роликов. Это видео, которые украинцы смотрели последние несколько дней - то есть и на праздники тоже.

На первое место вышел выпуск российского юмористического шоу "Что было дальше?", куда приглашают российских звезд кино и ТВ. Оно вышло ровно в канун Нового года.

Второе место занял клип российского исполнителя Моргенштерн, увидевший свет 30 декабря. И третье - "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1". Что вообще очень показательно - то есть многие украинцы проводили новый год под российское шоу.

Четвертым стал еще один россиянин Юрий Дудь, который записал ролик с украинским телеведущим Антоном Птушкиным.

И только на пятом месте оказался новогодний выпуск "Вечернего Квартала". То есть его смотрели в YouTube менее охотно, чем российский "Голубой огонек".

Далее идут еще два украинских ролика - новогоднее поздравление Владимира Зеленского и выпуск "Дизель-шоу". А затем - на восьмом месте - снова российский ролик с обзором известного кинокритика BadComedian. На российский же фильм "Новогодний беспредел-2".

Замыкают десятку еще два российских проекта - сериал "Непосредственно Каха" и ток-шоу "Давай поженимся".

То есть в десятке праздничных трендов Ютуба - только три ролика из Украины, остальные - российские. Та же история и видео ниже десятки - туда на двенадцатое место стало новогоднее телеобращение президента России. И много других российских проектов.

Это, напомним, список трендов, которые формируются для пользователей из Украины.

Поздравление Путина обогнало Зеленского

Красноречивы и запросы украинцев через Google за главный праздничный день - 31 декабря.

На первом месте идет русскоязычный запрос "С новым годом 2021". Он вырос вдвое сильнее, чем аналогичный на украинском языке ("З Новим роком") - он же и единственный в первой десятке среди украиноязычных.

Кроме того, в десятке еще два русских запроса с похожими формулировками - "Новый год 2021" и "С наступающим".

Четвертое и пятое места делят запросы "Московское время" и "Пугачева". На седьмом месте - запрос "Поздравление Путина 2021", тогда как поздравления Зеленского в десятке вообще нет.

И только на тринадцатой позиции появляется запрос "Привітання президента з Новим роком" - то есть речь конкретно об украинском главе государства, чье обращение "Страна" уже анализировала.

Как видим, его Google поставил ниже, чем обращение Путина к россиянам. Речь, напомним, идет лишь о запросах с территории Украины.

В первой десятке запросов от 1 января картина схожая. Там только один запрос, который можно с натяжкой трактовать как украиноязычный: "Степан Бандера".

Отметим, что на русском языке имя и фамилия вождя ОУН, которому вчера исполнилось бы 112 лет, звучит точно так же.

Остальные запросы звучали на русском языке. Украинцы искали в Google поздравления с новым годом и звезд шоу-бизнеса. Из них только Настя Каменских - из Украины, двое других - российская певица Валерия и американский рэпер MF Doom.

Единственный фильм в поиске за этот день - российский "Последний богатырь".

То есть информационное пространство Украины России не только сохраняет единство, но и укрепляет его - несмотря на то, что политически этот процесс тянут в обратном направлении.

Показатели Google также опровергают недавнее заявление Зеленского о том, что "после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница". Оказывается, в интернете таких границ, несмотря на постоянные блокировки, практически нет.