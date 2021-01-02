В субботу, 2 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни. При этом он оставил право применять ее в случае введения положения военного времени.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

Уточним, что в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь еще с 2003 года. С того времени она приводилась в исполнение лишь один раз. Этому предшествовало присоединение страны к Международному пакту, способствующему отказу от смертной казни.

Согласно протоколу, у страны после отмены смертной казни остается право применять ее в военное время.

Напомним, 30-летний житель пригорода Токио Такахиро Сираиси приговорен к смертной казни за убийство восьми женщин и одного мужчины в 2017 году. Преступника прозвали "киллером из Твиттера" за то, что он убивал людей, которые делились своими суицидальными мыслями в социальной сети.

Также "Страна" рассказывала, что американские власти привели в исполнение приговор и казнили 40-летнего Брэндона Бернарда, который убил вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.