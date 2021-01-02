За прошедшие сутки, 1 января, полиция составила 267 административных протоколов за вождение в нетрезвом состоянии. Всего на праздник несли службу 1577 экипажей патрульных.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызовов. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - рассказали они.

Уточняется, что в ночь на 1 января в Украине обеспечивали безопасность почти 23 000 полицейских и военных из Национальной гвардии Украины.

Напомним, в Киеве утром 1 января автомобиль "Ягуар" протаранил столб после чего повис на нем. ДТП произошло на Лукьяновке. Легковушка поднималась с Глыбочицкой на Сечевых Стрельцов.

Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром в новогоднюю ночь автомобиль с ребенком слетел с моста в реку.