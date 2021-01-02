Подпольная рейв-вечеринка во Франции, которая длилась больше суток и сопровождалась стычками с полицией, подошла к концу. Участники начали разъезжаться домой, а правоохранители выписали более 1200 штрафов за нарушение карантина.

Об этом пишет BFMTV.

Как известно, вечеринка началась вечером 31 декабря в большом ангаре в городе Льерон, что в регионе Бретань - несмотря на запрет массовых мероприятий и комендантский час - и стала одной из топ-новостей новогодней ночи. Количество участников оценивали в 2,5 тыс. человек. Многие из них приехали из других регионов Франции и из-за границы. По информации "Europe 1" со ссылкой на слова отдельных участников вечеринки, среди участников были гости из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании.

Первая попытка разогнать тусовщиков закончилась неудачно - молодые люди отбились от полиции и даже подожгли один из автомобилей жандармов.

Вечером 1 января вечеринка все еще продолжалась и должна была продлиться до вечера субботы. Медиа приводили комментарии участников о том, что они готовы заплатить штраф (135 евро), но хотят отдохнуть так, как считают нужным.

Полиция решила не прибегать к жестким мерам, чтобы не спровоцировать неконтролируемое движение толпы, что могло поставить под угрозу жизни сотен людей.

Однако сообщается, что утром 2 января в ангаре уже демонтировали акустическую систему, а сотни участников вечеринки уехали домой или готовятся это сделать.

Les participants de la #raveparty quittent les lieux en fin de nuit par un chemin permettant d’éviter la verbalisation. Fin de l’événement. #Lieuron pic.twitter.com/JCz7kzpivY — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 2, 2021

На месте присутствуют правоохранители и "систематически контролируют" транспортные средства с участниками вечеринки, устанавливая личности и проверяя их на признаки опьянения. Всем выписывают штраф в размере 135 евро за нарушение карантинных ограничений.

По словам главы МВД страны Жераля Дарменена, уже было выписано более 1200 штрафов - за нарушение комендантского часа, масочного режима и участие в запрещенном массовом мероприятии.

Также он считает позитивным, что вечеринка закончилась "без жестоких инцидентов".

"Мы продолжим контроль и составим протоколы на каждого из участников, когда они будут выезжать с места", - заявил он.

По данным местных полицейских, были задержаны пять человек.

Прокуратура открыла расследование по фактам организации подпольной вечеринки, нападения на полицейских, повреждения публичного имущества, скрытого труда, нарушения законодательства о психотропных средствах и по ряду других квалификаций.

Напомним, в Греции полицейские пообещали вламываться в дома к тем, кто решит устроить вечеринку на Новый год.

Также сообщалось, что в Англии 12-летний ученик устроил техно-вечеринку в туалете колледжа из-за локдауна.