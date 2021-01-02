Скандальный многотысячный подпольный рейв во Франции завершился спустя сутки. Выписано более 1200 штрафов
Подпольная рейв-вечеринка во Франции, которая длилась больше суток и сопровождалась стычками с полицией, подошла к концу. Участники начали разъезжаться домой, а правоохранители выписали более 1200 штрафов за нарушение карантина.
Об этом пишет BFMTV.
Как известно, вечеринка началась вечером 31 декабря в большом ангаре в городе Льерон, что в регионе Бретань - несмотря на запрет массовых мероприятий и комендантский час - и стала одной из топ-новостей новогодней ночи. Количество участников оценивали в 2,5 тыс. человек. Многие из них приехали из других регионов Франции и из-за границы. По информации "Europe 1" со ссылкой на слова отдельных участников вечеринки, среди участников были гости из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании.
Первая попытка разогнать тусовщиков закончилась неудачно - молодые люди отбились от полиции и даже подожгли один из автомобилей жандармов.
Вечером 1 января вечеринка все еще продолжалась и должна была продлиться до вечера субботы. Медиа приводили комментарии участников о том, что они готовы заплатить штраф (135 евро), но хотят отдохнуть так, как считают нужным.
Полиция решила не прибегать к жестким мерам, чтобы не спровоцировать неконтролируемое движение толпы, что могло поставить под угрозу жизни сотен людей.
Однако сообщается, что утром 2 января в ангаре уже демонтировали акустическую систему, а сотни участников вечеринки уехали домой или готовятся это сделать.
Les participants de la #raveparty quittent les lieux en fin de nuit par un chemin permettant d’éviter la verbalisation. Fin de l’événement. #Lieuron pic.twitter.com/JCz7kzpivY— Remy Buisine (@RemyBuisine) January 2, 2021
На месте присутствуют правоохранители и "систематически контролируют" транспортные средства с участниками вечеринки, устанавливая личности и проверяя их на признаки опьянения. Всем выписывают штраф в размере 135 евро за нарушение карантинных ограничений.
🇫🇷 FLASH - La #raveparty de #Lieuron est toujours en cours. Des centaines de fêtards sont sur place pour la 2ème soirée consécutive. (via @CharlesBaudry) #Bretagne #COVID19france pic.twitter.com/1mUjIS8Iv1— Mediavenir (@Mediavenir) January 2, 2021
По словам главы МВД страны Жераля Дарменена, уже было выписано более 1200 штрафов - за нарушение комендантского часа, масочного режима и участие в запрещенном массовом мероприятии.
🇫🇷 FLASH - La #raveparty de #Lieuron est toujours en cours. Des centaines de fêtards sont sur place pour la 2ème soirée consécutive. (via @CharlesBaudry) #Bretagne #COVID19france pic.twitter.com/1mUjIS8Iv1— Mediavenir (@Mediavenir) January 2, 2021
Также он считает позитивным, что вечеринка закончилась "без жестоких инцидентов".
"Мы продолжим контроль и составим протоколы на каждого из участников, когда они будут выезжать с места", - заявил он.
По данным местных полицейских, были задержаны пять человек.
Прокуратура открыла расследование по фактам организации подпольной вечеринки, нападения на полицейских, повреждения публичного имущества, скрытого труда, нарушения законодательства о психотропных средствах и по ряду других квалификаций.
Напомним, в Греции полицейские пообещали вламываться в дома к тем, кто решит устроить вечеринку на Новый год.
Также сообщалось, что в Англии 12-летний ученик устроил техно-вечеринку в туалете колледжа из-за локдауна.