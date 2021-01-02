Правительство Франции рассмотрит обращение отца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли о предоставлении ему гражданства после Brexit.

Об этом рассказал министр Франции по европейским делам Клеман Бон, передает Bloomberg.

"Если отец мистера Джонсона имеет право на французское гражданство и хочет стать гражданином Европы, став гражданином Франции, то мы рассмотрим это. Но есть много людей в Соединенном Королевстве, для которых это может стать печальным днем", - сказал он.

Журналисты уточнили, что Стэнли Джонсон, которому сейчас 80 лет, в прошлом был депутатом Европарламента, а во время референдума по Brexit голосовал против выхода Великобритании из состава Европы.

Напомним, отец Джонсона подал заявку на получение французского паспорта в последний день 2020 года, чтобы "сохранить связи с Европейским союзом" после выхода страны из состава ЕС. Он рассказал, что имеет право подать документы, поскольку его мать родилась там.

Напомним, Великобритания официально покинула Европейский союз. В 23:00 31 декабря по Гринвичу (01:00 1 января по Киеву) вступило в силу соглашение об урегулировании экономических отношений между Лондоном и Брюсселем.