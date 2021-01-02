В субботу, 2 января, умер народный артист России Владимир Коренев, известный по главной роли в фильме "Человек-амфибия".

Об этом рассказала дочь артиста Ирина Коренева, передает "Интерфакс".

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - сказала она.

Уточним, что Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской.

На последнем курсе Коренев получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", которая принесла ему широкую известность. Кроме нее, артист играл в таких фильмах, как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", Освобождение" и другие.

В 1961 году Коренев пришел в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, где был ведущим артистом.

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