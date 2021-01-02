Власти Польши в этом году намерены упростить правила пребывания украинских заробитчан в стране, ведь национальная экономика страдает от демографического кризиса и старения населения.

Об этом "Стране" рассказал генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal Тарас Богдевич.

"Согласно правительственным прогнозам, к 2030 году Польше не будет хватать около 4 млн работников. И это на фоне демографического кризиса и старения населения. Пандемия показала, что несмотря на то, что поляки остаются без работы, польские предприятия все время нуждаются в трудовых мигрантах. Поэтому можно ожидать больше социальных программ интеграции украинцев в Польше и новых законодательных инициатив, облегчающих и ускоряющих доступ украинцев к рынку труда", - сказал он.

По его словам, примером может служить проект изменений в закон о статусе иностранцев, а также другие законодательные инициативы, направленные на упрощение получения "Карт побыту" с целью работы. Это позволит иностранцам быстрее легализироваться и приступить к работе.

Также появился проект закона о возможности упрощенной процедуры предоставления ПМЖ в Польше потомкам украинцев (не этнических поляков), живших на территории 1-й и 2-й Речи Посполитой.

Первая Речь Посполитая - это государство, существовавшее в 16-18 веках и оно включала в себя почти всю территорию Украины за исключением восточных и южных областей.

Вторая Речь Посполитая - это межвоенная Польша, в которую входили западноукраинские области кроме Закарпатья и Буковины.

То есть по этому закону (если его примут) большая часть населения Украины может претендовать на упрощенную процедуру получения права на ПМЖ.



Кроме того, с 1 декабря 2020-го года в Польше вступил ряд изменений в законе об иностранцах, которые важно знать украинцам, которые собираются туда на работу.

"Первое - Польша вводит сроки выдачи решений по рабочим визам. Теперь этот процесс будет длится до 15 дней или в особых случаях максимально 60 дней (ранее люди могли ждать решения месяцами, - Ред.). Документы на национальную визу в Польшу можно подавать вне зависимости от места прописки. Изменились требования и к страховым компаниям. Признавать будут только полисы организаций, cписок которых опубликован Министерством иностранных дел Польши", - рассказывает Богдевич.

Вместе с тем, с Нового года в Польше повышают минимальную почасовую ставку. Теперь она составляет 13,5 злотых (100 грн – Ред.).

Отметим, в среднем низкоквалифицированные работники на промышленных и пищевых предприятиях получают 800-1000 долларов в месяц (22-28 тысяч гривен). Высококвалифицированные (сварщики столяры, электрики) – 1000-1500 долларов в месяц (28-42 тысяч гривен) в зависимости от опыта и квалификации.

К работе в Польше по-прежнему можно приступить после прохождения 10-дневного карантина. Однако планируется, что вакцинированные смогут пересекать границу без необходимости его отбывать.

Кстати, в польском правительстве заявили, что иностранцы смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Польше. Граждане Украины, которые легально живут, работают или учатся в Польше, получат прививку от COVID-19 на тех же условиях, что и граждане Польши.

Для этого нужен документ, подтверждающий место жительства в Польше. Это может быть карта временного или постоянного жительства. Сделать прививку смогут даже те, у кого нет медстраховки. И они будут доступны для населения уже с 15 января.

Подробнее о том, каких изменений украинским заробитчанам ждать в 2021-м, вы можете вы прочитать здесь.

Напомним, до этого мы разбирались в том, как карантин в Европе повлияет на украинских заробитчан.