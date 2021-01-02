Новый президент Молдовы Майя Санду совершит свой первый официальный визит за рубеж в Украину.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статье "Приоритеты Украины во внешней политике в 2021 году", опубликованной в издании ZN.UA.

Так, Санду прибудет в Киев уже 12 января.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой — 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - написал Жовква.

Напомним, на выборах президента Молдовы 1 ноября Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набрала 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

24 декабря принесла присягу и стала президентом Молдовы. На инаугурации она заговорила по-украински, по-русски и даже по-гагаузки.