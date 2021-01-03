В США оказались под ударом компании Google и Facebook.

Их обвинили в монополизации рынка рекламы. В результате цены перестали быть конкурентными как для рекламодателей, так и для простых потребителей.

Делом занялись прокуроры почти сорока штатов. А два месяца назад американский Минюст обвинил обе интернет-компании в других монопольных прегрешениях.

Застрельщиками охоты на поисковик и соцсеть стали на этот раз республиканцы. Однако, если вспомнить историю вопроса, то не менее активно атакуют грандов интернета и демократы.

"Страна" разбиралась, удастся ли властям США заставить интернет-гигантов поделиться властью.

Что вменяет Google и Facebook прокурор Техаса

В середине декабря прокурор штата Кен Пакстон подал иск на обе интернет-компании. Он заявил, что поисковик и социальная сеть нарушили антимонопольное законодательство и ущемили права потребителей.

К иску сперва присоединились еще девять штатов - Арканзас, Айдахо, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота, а также Юта. Во всех этих регионах на выборах президента победил Дональд Трамп.

Но это не должно было смущать - после них к иску подключились и "демократические" штаты. В итоге всего под заявлением против Google подписались 38 штатов.

Техасский прокурор заявил, что Google и Facebook заключили нелегальное соглашение о разделе рынка интернет-рекламы в стране. Целью стало манипулирование онлайн-аукционами, на которых интернет-площадки продают свои возможности рекламодателям.

Суть сделки в том, что Facebook согласился не запускать свои аукционы, которые бы конкурировали с "гугловскими". Взамен соцсеть получала от поисковика гарантию на выигрыш определенной доли торгов.

Для сговора они даже придумали кодовое название - "Синий джедай", утверждает обвинение. Также оно владеет внутренней корреспонденцией между компаниями, где обсуждается договоренность.

В итоге поисковик "начал доминировать на рынке медийной рекламы не за счет инноваций, но полагаясь на тактику, исключающую конкуренцию". Результатом стали завышенные цены для рекламодателей, которые в итоге отразятся и на потребителях конечного товара, считает прокурор.

Кен Пакстон заявил, что привлекает к иску лучшие адвокатские фирмы, которые уже не раз побеждали в антимонопольных спорах. Группу может возглавить адвокат Марк Ланье, который два года назад выиграл многомиллиардный иск против Johnson & Johnson. В его команду может войти также юрист Кен Старр, чье расследование подвело под импичмент президента Билла Клинтона. И другие законники, которые имеют опыт борьбы именно с Facebook и Google.

Также прокурор надеется, что суд объединит этот иск с теми, которые были открыты против Google и Facebook осенью-зимой. Напомним, что в них говорится.

В чем еще обвиняют Google и Facebook

Минюст США в конце октября подал иск против Google. Претензий в нем было столько, что наблюдатели назвали это крупнейшим делом со времен разделения компании Microsoft, которую признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства (это произошло в 1998 году).

То есть более чем за двадцать лет готовится первый столь масштабный удар по крупной IT-компании.

Во-первых, американские законники возмутились тем, что поисковик платил деньги производителям приложений, которые ставили Google поисковиком "по умолчанию". Речь, к примеру, о браузерах Safari и Mozilla. Сумма такой "взятки" - по миллиарду долларов каждому в год. Еще выше ценник у компании Samsung.

Во-вторых, в операционной системе Android нельзя было поставить иное поисковое приложение, кроме "Гугла".

В-третьих, Google поставил под свой контроль 80% поисковых запросов из США. Что автоматически делает убыточной или крайне затруднительной работу других поисковых систем.

В-четвертых, на компанию пожаловались рекламодатели. Они заявили, что сложная система цифровой рекламы Google представляет собой "черный ящик", который оставляет их в неведении относительно того, как выполняется размещение рекламы и устанавливаются на нее цены.

Свои претензии высказывали также издатели новостей - они утверждали, что компания не выплачивает им адекватную компенсацию за контент, что привело к резкому снижению финансовой жизнеспособности журналистики.

Более того, с каждым годом Google все больше препятствует переходу пользователей на страницы сайтов-издателей и понуждает их читать контент, не покидая поисковика. По сути зарабатывая на чужих материалах и не делясь с их владельцами.

Впрочем, сам Google эти обвинения отрицал и говорил, что отправляет издателям 70% своих доходов.

Иску Минюста предшествовал разгромный отчет Конгресса, который почти на пяти сотнях страниц изучил, как Google, Facebook, а также Amazon и Apple стали монополистами на своих рынках и убивают свободную конкуренцию.

Этот документ проанализировал украинский журналист Алексей Романов.

"Конгресс США обвинил Google в антиконкурентном поведении и организации монополий в ряде сегментов мирового рынка. Он предоставил доказательства в виде отчета на 449 листах и заявил, что Google, а также Apple, Facebook и Amazon необходимо разделить на более мелкие компании.

Сейчас в лице Google Конгресс США увидел монополиста в сегменте веб-рекламы, плюс к этому компания контролирует рынок поисковых систем...

Как показали результаты расследования Конгресса США, которое продолжалось 16 месяцев, техногиганты обладают "монопольной властью" в ключевых сегментах бизнеса и злоупотребляют своим доминированием на рынке.

Антимонопольная комиссия США опубликовала отчет с серьезными доказательствами того, что антиконкурентное поведение цифровых монополий препятствует инновациям, сокращает выбор потребителей и "ослабляет демократию".

Корпорации полагались на сомнительные и вредные средства с целью укрепить свое господство в web-поиске, на рынке смартфонов, в социальных сетях и других сферах.

Следователи Конгресса обвинили Facebook в безнаказанном поглощении потенциальных конкурентов, а также пришли к выводу, что Google ненадлежащим образом собирает данные с сайтов конкурентов и навязывает свои технологии другим, чтобы достичь высоких позиций в сфере поисковых систем и рекламы.

А корпорации Amazon и Apple использовали собственную форму "монопольной власти" для защиты и приумножения своих корпоративных ресурсов. Владельцы ведущего в мире торгового сайта Amazon и крупнейшего магазина приложений от Apple App Store в течение многих лет устанавливают правила, которые по существу ставят в невыгодное положение мелких конкурирующих продавцов и разработчиков программного обеспечения.

Комиссия палаты представителей США предложила радикальный пересмотр антимонопольного законодательства США и серию законодательных предложений, которые могли бы дать правительству возможность бороться с подобными проблемами в технологической отрасли.

В отчете изложено несколько рекомендаций к законодателям по ограничению доминирования компаний:

Структурно разделить бизнес техногигантов: отделить онлайн-платформы от других направлений бизнеса;

Запретить компаниям типа Amazon конкурировать с пользователями на своей площадке;

Запретить Facebook вести бизнес вместе с Instagram и WhatsApp;

Считать любое приобретение другого бизнеса техногигантами антиконкурентным. Доказывать обратное придется самими технологическим компаниям".

Тогда же, в начале октября, СМИ сообщили, что Google могут заставить продать браузер Chrome.

Второй удар по гигантам

Зимой власти Америки нанесли еще один официальный удар - на этот раз по Facebook. 10 декабря Федеральная торговая комиссия обратилась в суд по поводу покупки сетью Марка Цукерберга сервиса Instagram (2012 год) и мессенджера WhatsApp (2014 год).

По итогам расследования 46 прокуроров из разных штатов, власти пришли к выводу, что Facebook этими сделками монополизировал рынок интернет-рекламы. Причем нельзя сказать, что это была атака только республиканцев: координировала иск прокуратура "демократического" штата Нью-Йорк.

В иске власти потребовали разделить детище Цукерберга - продать Instagram и WhatsApp. И обязать Фейсбук в дальнейшем согласовывать с властями сделки по слияниям и поглощениям.

Именно эти два иска - октябрьский против Google и декабрьский в отношении Facebook - прокурор Техаса Пакстон и надеется объединить со своим.

Интернет-гиганты традиционно свою вину в чем-либо отрицают. Они говорят, что люди выбирают их услуги, потому что они более качественные и дешевые. При этом Google заявил, что никакого повышения цен для потребителей не происходит.

Впрочем, этого не утверждали обвинители. Они говорили, что цены могли бы падать быстрее, если бы не монополизм крупнейших интернет-компаний.

Что теперь ждет крупнейшие IT-компании?

Техасский иск многие ошибочно увязывают с антипатиями между интернет-флагманами и республиканцами. Как известно, тот же Facebook активно "топил" против Дональда Трампа и помечал его посты как недостоверные.

Да и сам президент неоднократно обещал приравнять соцсети к СМИ, что заставило бы их нести ответственность за весь размещаемый там контент.

Но данное противостояние выходит за рамки партийности. И обвинения против интернет-гигантов имеет "двухпартийную поддержку".

Достаточно напомнить три уже приводившихся выше факта: декабрьский иск против Facebook поддержали прокуроры из абсолютного большинства штатов под предводительством "демократического" Нью-Йорка.

А последний иск - по сговору "Синий джедай" - поддержали генпрокуроры из штатов абсолютно разной партийности.

То есть подыгрывание Байдену со стороны Цукерберга этот процесс не остановило.

Это говорит о том, что американские власти, независимо от политической окраски, настороженно следят за растущей мощью флагманов интернета. Которые все больше контролируют умонастроения людей и становятся государством в государстве.

Впрочем, Google и Facebook уже официально объединили усилия для отражения атаки и готовятся отстаивать свои позиции в судах.