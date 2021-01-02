В тренды YouTube в Украине на Новый год попали поздравление президента России Владимира Путина, а также ряд российских ТВ-шоу и проектов блогеров из РФ.

Об этом свидетельствуют данные YouTube по состоянию на субботу, 2 января.

Так, на первом месте по популярности в украинском сегменте YouTube оказалось российское комедийное шоу "Что было дальше". Затем идет новый клип российского рэпера Моргенштерна. На третьем месте Новогодний Голубой огонек, снятый каналом "Россия-1".

Поздравление президента Украины Владимира Зеленского оказалось лишь на шестом месте. Его обогнали шоу Юрия Дудя (с луганчанином Антоном Птушкиным) и новогодний выпуск "Вечернего квартала" (4-е и 5-е место соответственно).

Поздравления президента России Владимира Путина оказалось на 12-м месте по популярности среди украинцев.

Кроме того, в рейтинг вошли программы с российского ТВ - "Давай поженимся!" (9-е место) и "Вечерний Ургант" (13-е место).

Топ-15 трендов YouTube в Украине:

Шоу "Что было дальше" (предновогодний выпуск с Настей Ивлеевой, Гариком Харламовым, Джиганом и другими - Ред.) Клип Моргенштерна "Cristal & МОЁТ" (Клип + итоги 2020 года) Новогодний Голубой огонек-2021 канала "Россия-1" вДудь - Птушкин – главный путешественник ютуба "Вечерний Квартал" - Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2021 Поздравление Владимира Зеленского с Новым годом "Дизель Шоу" Новый Год 2021 Обзор BadComedian "Давай поженимся!" - Моргенштерн и SLAVA MARLOW "Непосредственно Каха" - "Новый Год" (российское комедийное шоу на YouTube - Ред.) Кто первый выберется из непробиваемого ящика! - Челлендж Новогоднее обращение Владимира Путина — 2021 "Вечерний Ургант" - CIAO, 2020! Полная версия SLAVA MARLOW & MK - Нет Проблем "The Люди" - Сомали/Самая опасная страна для туристов

Напомним, что по итогам 2020 года, как писала "Страна", украинцы слушали в основном российских исполнителей в YouTube. А если и украинских - то русскоязычных. В топ-10 клипов, которые неизменно занимали первые места в трендах, только две видеоработы украинских артистов - это украинская группа Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Все остальное - это российские поп- и рэп-исполнители, а также панк-рейв-группы и премьерные видеоклипы российских блогеров. Рейтинг этого года возглавила песня "Краш" российской блогерши-певицы Клавы Кока и российского исполнителя Niletto.

Также мы писали о том, что говорят в Сети о новогоднем поздравлении Зеленского.