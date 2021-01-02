Харьковская компания "Биолек" подала документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V".

Об этом рассказал председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Заявление политика выложено на сайте ОПЗЖ.

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - сказал он.

Также Медведчук рассказал, что передача линии для производства "Спутник V" может быть осуществлена за две недели. Ее производство займет от трех до шести месяцев.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что на мощностях "Биолека" были произведены первые тестовые разливы вакцины, идентичные производству.

Также "Страна" писала, что на самом предприятии заявили, что могут производить вакцину только после ее регистрации в Украине.

Подробнее о предприятии "Биолек" читайте в материале "Страны".