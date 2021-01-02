В одной из квартир Нью-Йорка обнаружили тело 38-летней женщины-дипломата, которая работала в Организации объединенных наций.

Об этом сообщает New York Post.

По данным полиции, тело дипломата обнаружили в канун Нового года в квартире на Восточной улице незадолго после полудня. Предположительно, женщина покончила с собой.

"Она жила здесь два года. Всем нам грустно, она была очень милым человеком. Очень хорошим", - рассказал журналистам житель дома Эрнан Авила.

Чиновники из постоянного представительства при ООН, где работала женщина, на данный момент воздерживаются от комментариев.

Напомним, незадолго до Нового года умер первый за 12 лет посол республики в США Олег Кравченко. Ему было 49 лет. Перед трагедией у него диагностировали коронавирус.

Также "Страна" рассказывала, что в Израиле было найдено тело посла Китая Ду Вей. Предположительно, он скончался во сне.