В Боснии и Герцеговине в новогоднюю ночь восемь студентов погибли от отравления угарным газом
В юго-западной части Боснии и Герцеговины в новогоднюю ночь от отравления угарным газом погибли восемь студентов и старшеклассников.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Погибшие отмечали Новый год в коттедже в Трибистово, примерно в 150 километрах к юго-западу от столицы. Всем им было от 18 до 20 лет.
По информации местных СМИ, причиной смерти, вероятно, стала утечка газа из котла для обогрева дома.
Как пишут пользователи в соцсетях, погибшие - четыре девушки и четыре парня - были местными жителями. Их обнаружили друзья, проживающие в соседнем коттедже, после того, как не получили ответ на поздравления.
Правоохранители начали расследование.
В стране объявили 2 января днем траура, а в регионе Западная Герцеговина, где произошла трагедия, траур продолжится до 4 числа.
Напомним, ранее россиянин после ссоры с женой отравил себя и своих детей угарным газом.
Также сообщалось, что три человека во Львове отравились угарным газом, из них двое детей.