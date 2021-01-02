В юго-западной части Боснии и Герцеговины в новогоднюю ночь от отравления угарным газом погибли восемь студентов и старшеклассников.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Погибшие отмечали Новый год в коттедже в Трибистово, примерно в 150 километрах к юго-западу от столицы. Всем им было от 18 до 20 лет.

По информации местных СМИ, причиной смерти, вероятно, стала утечка газа из котла для обогрева дома.

Как пишут пользователи в соцсетях, погибшие - четыре девушки и четыре парня - были местными жителями. Их обнаружили друзья, проживающие в соседнем коттедже, после того, как не получили ответ на поздравления.

Правоохранители начали расследование.

В стране объявили 2 января днем траура, а в регионе Западная Герцеговина, где произошла трагедия, траур продолжится до 4 числа.

Напомним, ранее россиянин после ссоры с женой отравил себя и своих детей угарным газом.

Также сообщалось, что три человека во Львове отравились угарным газом, из них двое детей.