За минувшие сутки, 1 января, противник на Донбассе девять раз нарушал режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Во время обстрелов применялись минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки. Также по направлению населенного пункта Яковлевка визуально обнаружили БПЛА типа "квадрокоптер", который украинские военные сбили после пересечения линии разграничения.

Возле Водяного, которое на Приазовье, противники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы и неподалеку Павлополя.

Утром 2 января нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, на Донбассе с 27 июля 2020 года с систематическими нарушениями действует режим прекращения огня.

Как сообщалось, 25 декабря в штабе ООС заявили об открытии огня по противнику из-за обстрелов.

Также мы писали, что в зоне ООС умер 22-летний военнослужащий.