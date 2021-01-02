Действующий президент США Дональд Трамп, который является республиканцем, раскритиковал сопартийцев в Сенате Конгресса США, который преодолел наложенное им вето на оборонный бюджет.

Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.

Наш республиканский Сенат просто упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченные полномочия большим технологическим компаниям. Жалкие! – сказал он.

В то же время Трамп рассказал, что теперь пострадавшие от коронавируса американцы получат от государства 600 долларов, вместо запланированных 2000.

"Нечестно и неразумно", - резюмировал он.

Напомним, вчера Сенат Соединенных Штатов преодолел вето, наложенное президентом Дональдом Трампом, и поддержал оборонный бюджет на 2021 год. В документ включены положения касательно санкций против "Северного потока-2" и военной помощи Украине.

Ранее Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его "подарком" России и Китаю. Президент высказал претензии к статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют