Американский президент Дональд Трамп заявил, что 6 января в Вашингтоне пройдет митинг в его поддержку. Именно в этот день Сенат и Палата представителей Конгресса должны официально утвердить итоги выборов главы государства.

Об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (18:00 по Киеву — Ред.) 6 января. Место проведения будет объявлено позже",— написал он.

Трамп добавил, что в этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября, в декабря выборщики утвердили результаты голосования, по которым победил Джо Байден. Инаугурация следующего президента запланирована на 20 января. В свою очередь Трамп пытается аннулировать результаты и опротестовать итоги выборов.