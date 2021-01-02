Власти трех стран решили возобновить авиасообщение с Великобританией после того, как в декабре там обнаружили новый штамм коронавируса.

Об этом сообщили власти данных стран.

В Латвии министерство транспорта решило возобновить авиасообщение после того, как 21 декабря остановили полеты из-за нового штамма болезни.

Похожее решение было принято властями Норвегии, передает Sky News. Однако там всех, кто прибывает из-за границы, обязали сдавать тесты на коронавирус.

Решение о возобновлении полетов также приняла Индия. Билеты можно будет покупать уже с 8 января.

Напомним, что в Британии из-за выявленного штамма коронавируса объявили тотальный локдаун. Там уже с 20 декабря действует карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.

Также "Страна" сообщала, что новый тип британского коронавируса обнаружили уже в восьми странах Европы. Судя по всему, он распространяется среди более молодых групп населения и им тоже стоит сохранять бдительность.