За прошедшие сутки, 1 января, в Украине подтвердились 5 038 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1 069 517 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Так, за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 5 038 граждан. В больницы были госпитализированы 2 559 пациентов. Скончались от болезни 147 человек.

Выздоровели от коронавируса 10 016 украинцев. Проведено было 35 688 ПЦР-тестов.

Напомним, в Украине по данным на утро 1 января, количество выздоровевших после коронавируса превысило число заболевших. Выявили 9432 новых случаев Covid-19, выздоровели 10 016 человек. Умерли 147 человек.

В последний день 2020 года в СНБО зафиксировали 9 699 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1 055 047 человек.

Как рассказывала "Страна", на данный момент в Украине зафиксировали пять мутаций коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию В и происходят из Китая. Нового чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который появился в Великобритании в Украине не обнаружено